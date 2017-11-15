G7 призвали Киев обновить состав ЦИК

Источник: Корреспондент.net

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Украину к обновлению состава Центральной избирательной комиссии в 2017 году путем назначения членов ведомства на те 13 должностей, срок пребывания на которых исчерпан. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Украине в среду, 15 ноября.

"Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", – говорится в сообщении.

Евродипломаты также отметили, что настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить, по крайней мере, год для ее внедрения перед выборами 2019 года.

В заявлении также приветствуется принятие Верховной Радой в первом чтении проекта Избирательного кодекса.