G7 создаст спецгруппу по отслеживанию поведения РФ

Источник: Корреспондент.net

Министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы. Об этом заявил в понедельник, 23 апреля, глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в канадском Торонто.

В частности, комментируя переговоры, руководитель британского МИД отметил, что участники встречи согласились с тем, что после покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

"Мы вчера решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств... Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку", - сообщил Джонсон.