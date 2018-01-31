Габриэль требует от Израиля четкости в решения конфликта с палестинцами

Источник: DW

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал власти Израиля представить ясную стратегию, нацеленную на урегулирование ближневосточного конфликта. Выступая в среду, 31 января, на конференции по вопросам политики безопасности в Тель-Авиве, он подчеркнул, что как друг Израиля "глубоко озабочен" возможными действиями страны в средне- и долгосрочной перспективе. "Какова стратегия Израиля в этом конфликте?" - задал вопрос глава МИД ФРГ.

По его словам, в решении конфликта с палестинцами некоторые члены израильского правительства выступают категорически против плана "два государства для двух народов", который предполагает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. "Принцип двух государств" всегда был "основанием для нашего участия в установлении мира между израильтянами и палестинцами и для значительной финансовой помощи, которую предоставляют Германия и Европа", указал Габриэль.

В то же время он отметил, что в Европе растет разочарование действиями Израиля. "И в Германии тоже, да и, честно говоря, в моей партии молодые люди все меньше склонны принимать с их точки зрения несправедливое отношение к палестинцам", - заявил германский министр, подчеркнув, что ему становится все сложнее объяснить, почему следует продолжать поддержку Израиля. По словам Зигмара Габриэля, как друг и тесный союзник Германия должна знать, не отказался ли Израиль от решения конфликта переговорным путем.

Ранее в тот же день, по завершении 40-минутных переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Габриэль заявил, что прошлогодний конфликт между ним и израильским премьером улажен. В апреле 2017 года Нетаньяху отменил переговоры с главой МИД ФРГ, так как тот намеревался встретиться с представителями левых правозащитных организаций Израиля, критикующих строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Германию за вклад в поддержание безопасности в его стране. В течение последних лет ФРГ поставила Израилю, среди прочего, несколько подводных лодок, минувшей осенью стороны подписали соглашение о поставках еще трех немецких субмарин.