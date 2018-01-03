Габриэль высказался за сильную вооруженную миссию ООН в Донбассе

Источник: DW

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался в поддержку "сильной вооруженной" миротворческой миссии ООН на всей "оккупированной территории" Донбасса. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил в среду, 3 января, на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Габриэль также выразил надежду, что определиться с "реалистичным и приемлемым" форматом пребывания в регионе "голубых касок" удастся еще до выборов президента России в марте этого года.

Габриэль надеется на возвращение россиян в СЦКК



Как передает корреспондент DW, немецкий политик критически высказался о выводе Москвой российских военнослужащих из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины (СЦКК). "Наша цель должна состоять в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы", - подчеркнул он.

Российские представители в СЦКК покинули территорию Украины 19 декабря 2017 года. Как утверждали в МИД РФ, работа офицеров стала невозможной из-за действий Украины, которая якобы ограничивала доступ к линии разграничения.

Климкин: ОБСЕ не может контролировать ситуацию в Донбассе

Украинский коллега Габриэля в свою очередь обратил внимание на отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Он обвинил в этом Москву, проводящую политику "контролированной эскалации с угрозой ее перерастания в военную эскалацию". Донбасс сейчас фактически является "российским протекторатом", подчеркнул Павел Климкин. При этом он выразил сожаление, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не может реально контролировать, что "происходит на оккупированной территории".

Наконец, глава МИД Украины прокомментировал ситуацию с предоставлением Госдепом США экспортной лицензии на поставки оружия для Киева. Речь идет о вооружениях "оборонного характера", которые будут использоваться "в случае провокаций", подчеркнул министр. Оно не будет задействовано в наступательных операциях, пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Габриэль 3 января прибыл с двухдневным визитом в Украину. На следующий день у него запланирована поездка к линии соприкосновения конфликтующих сторон в районе Мариуполя. В повестке дня, в частности, значится встреча с сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. Переговоры в Киеве коснутся пакета украинских реформ, в частности, борьбы с коррупцией.