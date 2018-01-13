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13.01.2018

Гадания, песни и кутья: Как празднуют Щедрый вечер и Маланку

Источник: 112.ua

По христианскому календарю 13 января – это не только Щедрый вечер, но и день преподобной Мелании (Маланки).

В народе эти два праздника по сути объединились в один, потому этот день зачастую и называют то так, то так.

Щедрый вечер, как и любой другой праздник в Украине, полон традиций и обычаев и даже запретов.

Традиции празднования

В семьях утром начинают готовить щедрую кутью. В отличие от постной кутьи, которую подают на Святвечер, в щедрую можно добавлять все, что хочется, – молоко, масло, сливки и т. д.

Ее готовят из пшеницы, меда и мака. Это символично: зерно означает воскресшие жизни, мед – сладкую жизнь и символ здоровья, а мак – достаток.

Особенность "щедрого" стола – разнообразие: считается, что чем больше на нем различных блюд, тем щедрее будет следующий год. Все блюда должны быть сытными.

В этот вечер нежелательно готовить рыбу – это считается плохой приметой, поскольку из дома "может уплыть счастье".

Обязательным атрибутом стола являются блюда из свинины – это животное символизирует достаток в доме.

Традиционно готовят вареники, блины, холодец, различные колбасы.

Обычаи

Конечно же, щедровки. Щедровальники обходят дома с хорошими пожеланиями хозяевам.

По традиции, это происходит вечером вплоть до полуночи, но на практике, как известно, дети-щедровальники в Украине начинают стучаться в дома уже днем.

В этот день группы подростков также "водят Маланку". Надев маски, они выражают добрые пожелания, веселят песнями и шутливыми сценками. Как правило, один из парней переодет в женское платье и его все называют Маланкой.

Вечером девушки гадают.

По традиции, когда начинались гадания, парни воровали у девушек дома ворота или калитки, и, чтобы вернуть потерю, отец девушки должен был выставить могорыч.

Существуют разные формы гадания. Например, какое животное первым встретится на улице – таким и будет суженый (пес – злым, овца – тихим).

Или же у ворот насыпали три кучки зерна, а утром проверяли: если никто не тронул, то семейная жизнь будет счастливой и наоборот.

Ну а на следующий день в домах засевают. На рассвете засевальщики идут к крестным, а также другим родственникам и близким, сеют в их домах зерном и приветствуют их с Новым годом (который по старому стилю наступает 14 января).

 Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!

 На счастье, на здоровье и на новый год,

 Чтобы уродились лучше, чем в прошлом году, 

 Рожь, пшеница и всякий хлеб!

По народным верованиям, посевальщиком обязательно должен быть парень, девушки для этого дела не годятся.

Чего нельзя делать

Этот вечер не советуют встречать в темной одежде. Кроме того, считается, что в этот день нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты.

Также в этот вечер нельзя ничего давать в долг, иначе есть риск весь год быть должником. И, конечно же, нельзя ссориться.

Что можно делать

Праздновать. И быть в хорошем настроении. С праздником!

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