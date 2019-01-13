Гадания в праздник Маланки и Старый Новый год: 5 способов заглянуть в будущее

Источник: Українські новини

Новогодне-рождественские праздники – пора девичьих гаданий, когда любые предсказания будущего считаются максимально точными. К середине января припадает сразу несколько праздников - Маланки – 13 января, День святого Василия и Старый Новый год – 14 января.

Первые попытки заглянуть в будущее девушки начинают совершать еще в начале декабря – на праздники святой Екатерины (7 декабря) и Андрея Первозванного (13 декабря), однако в народе считается, что больше всего шансов узнать точное предсказание именно в период с 6 (Святой вечер) до 14 января (День святого Василия).

Первое гадание, которое захочет попробовать почти каждая девушка, связано с ужином. Так, девушке в ночь на Старый новый год нужно накрыть стол, поставив два прибора, а также хлеб, соль и ложки. Отметим, что такие острые предметы как вилки и ножи класть запрещается. Девушке нужно сесть за стол и в полночь промолвить "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". После этого ритуала к девушке во сне должен явиться жених.

Для следующего гадания потребуется воск и зеркало. После полуночи 14 января, на небольшом зеркале девушке нужно написать воском имя любимого человека или свое желание. Затем зеркало положить под подушку и сказать "Приснись, суженый, приди, ряженый". Считается, что после такого ритуала должен присниться человек, имя которого написано на зеркале или написанное желание. Если сон соответствовал написанному на зеркале, значит, он должен сбыться в жизни.

Популярностью также пользуются гадания с кольцами. Однако важно помнить, что такие гадания многие считают опасными. Поэтому стоит воспользоваться самым безопасным способом: девушка должна бросить кольцо на пол и проследить, куда оно покатится. Если кольцо покатится к дверям, красавице суждено будет скоро выйти замуж. Если же таким гаданием воспользовался мужчина, и кольцо покатилось к дверям – это к длительному отъезду или вовсе уходу из дома.

Не менее популярным в праздник Маланки является и гадание с гребнем. Согласно этому гаданию девушка должна положить перед сном под голову гребень и сказать "Суженый, ряженый, причеши мне голову". Наши предки верили: тот, кто причешет девушку во сне, станет ее суженым. Существует также похожее гадание, когда девушка просит перед сном принести суженого попить, сказав "Суженый, ряженый, принеси мне попить". Перед этим нужно на ужин съесть что-то соленое. Считается, кто напоит девушку во сне, тому и суждено стать ее возлюбленным.