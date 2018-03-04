Газовая война: в ЕС рассказали о переговорах

Источник: Корреспондент.net

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о переговорах с украинской и российского стороной из-за отказа России поставлять Украине газ. Об этом говорится на сайте европейского ведомства.

Шефчович подчеркнул, что готов участвовать и выступать посредником между Украиной и Россией по урегулированию газового конфликта.

По его словам, после обращения Кабмина Украины о положении газовой системы и импорта газа из России, он связался с украинским и российским правительствами.

За прошедшие дни вице-президент Шефчович обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, главе Нафтогаза Андрею Коболеву и министру энергетики России Александру Новаку.

В Украине Шефчовичу сообщили, что ситуация находится под контролем. Новак, в свою очередь, заверил, что транзиту газа в страны Европейского Союза ничего не грозит.

"Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу сообщили, что Газпром намерен разорвать свои контракты с Нафтогазом. Эта процедура может занять некоторое время и иметь последствия поставок газа", - говорится в сообщении на сайте ЕК.

Также в заявлении говоритися, что Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией.

"Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отмечается в заявлении.

Российская корпорация Газпром отказалась поставлять газ в Украину после решения Стокгольмского арбитраж по транзитному спору в пользу Нафтогаза. А позже вовсе решила разорать все соглашения с Украиной.