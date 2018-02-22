22.02.2018
Газпром не будет требовать деньги за газ для ЛДНР – СМИ
Источник: Корреспондент.net
Российский Газпром не будет пытаться взыскать с Нафтогаза плату за газ, поставленный на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщил источник на рынке.
По его данным, Газпром прекратил выставлять соответствующие накладные Нафтогаз с начала года.
"Счета не выставляли ни за январь 2018 года, ни за весь 2017 год" - сказал собеседник.
Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.
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