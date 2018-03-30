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30.03.2018

"Газпром" оспорил решение суда по транзитному спору с "Нафтогазом"

Источник: DW

"Газпром" подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о транзите российского газа через территорию Украины в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Об этом говорится в заявлении "Газпрома", опубликованном в пятницу, 30 марта. Компания оспаривает решение Стокгольмского арбитража "в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

В своем решении по спору между российской и украинской компаниями, принятом 28 февраля, арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору.

До этого в своем решении по другому иску  о контракте на поставку газа в Украину.
арбитраж частично удовлетворил требования российской стороны и обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Таким образом, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" примерно 2,6 млрд долларов.

22 марта российская компания оспорила окончательное решение арбитража по первому иску, сочтя, что арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений и допустили серьезные процессуальные ошибки.

 

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