Газпром подал новый иск против Нафтогаза

Источник: Корреспондент.net

Глава правления российского газового монополиста Газпром Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража, передает РБК.

Так, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии Газпрома и Нафтогаза после 2019 года.