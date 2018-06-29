29.06.2018
Газпром подал новый иск против Нафтогаза
Источник: Корреспондент.net
Глава правления российского газового монополиста Газпром Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража, передает РБК.
Так, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.
По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.
Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии Газпрома и Нафтогаза после 2019 года.
Новости раздела
Украина
29.06.2018
Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением
В непрямых выражениях один из основателей "95 квартала" предложил лидеру "Океана Эльзы" объединится и пойти в политику, как "мы".
Украина
29.06.2018
Рева рассказал, когда ждать повышения минималки
Повышение минимальной заработной платы потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные.
Украина
29.06.2018
Украина на 152 месте в рейтинге безопасности стран
В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место.
Украина
29.06.2018
В Украине откроют посольство Ирландии
Ирландия заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в Европейском союзе.
Украина
28.06.2018
Яценюк заявил, что остается сторонником парламентско-президентской республики
Нужно уже сейчас, перед президентскими выборами, определить, за что отвечает Президент
Украина
28.06.2018
Украинцев предупредили о грозах и шквалах
В воскресенье хорошие погодные условия будет наблюдаться только на востоке Украины и в Приазовье.
Украина
28.06.2018
В Нафтогазе объяснили, что решил шведский суд
Украинская компания продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях.
Украина
27.06.2018
Правый берег Запорожья остался без света
В городе во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач мощностью 150 кВ.
Украина
27.06.2018
ЕСПЧ объединил иски Киева против России в два дела
Вместо пяти дел Украины против РФ в Европейском суду по правам человека осталось только три.
Украина
27.06.2018
Зачем Украина создает резервную армию
В Черниговской области прошел завершающий этап практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне Северная крепость-2018.
Украина
27.06.2018
В Минске договорились о перемирии на Донбассе
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.
Украина
27.06.2018
На Закарпатье подсчитали убытки от непогоды
Решение дает основание для получения компенсации для возмещения последствий непогоды из резервного фонда Кабмина.
Украина
26.06.2018
Порошенко одобрил создание Антикоррупционного суда
Суд будет функционировать в Киеве.
Украина
26.06.2018
Верховный Суд Украины считает ликвидацию суда преступлением и требует открытия уголовного дела
Верховный Суд Украины считает ликвидацию суда преступлением.
Украина
26.06.2018
Порошенко официально пригласили на саммит НАТО
Порошенко и Столтенберг обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.
Украина
26.06.2018
Под Киевом помощник нардепа стрелял в подростка
Стрельбу устроил один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура. Полиция задержала правонарушителя.
Украина
26.06.2018
В СБУ рассказали о случаях имитации убийства
Инсценировка смерти – распространенная практика для предотвращения настоящего заказного убийства.
Украина
26.06.2018
Погром ромов: арестованы все подозреваемые
В СИЗО отправили "20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь".
Украина
26.06.2018
Предприятия оборонки надо приватизировать - СНБО
Ведомство хочет на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий.
Украина
25.06.2018
В июле могут начаться переговоры Украины, России и ЕС по транзиту российского газа в Европу
При этом российская сторона не настроена на переговоры в июле и намерена перенести встречу на октябрь
Украина
25.06.2018
Курсом страны не довольны почти 90% украинцев - опрос
Вместе с тем 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский Союз.
Украина
25.06.2018
Велодорожки в Украине станут обязательными
При строительстве новых и реконструкции старых дорог в населенных пунктах нужно будет выделять пространство под велодорожку.
Украина
25.06.2018
Состояние здоровья Балуха ухудшилось - адвокат
У Владимира Балуха очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Возможно, произошло защемление нерва, сообщила адвокат заключенного.