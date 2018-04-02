Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине

Источник: Корреспондент.net

Российский газовый монополист Газпром вопреки опубликованным сообщениям о сумме решений по двум арбитражам с украинским Нафтогазом в размере $2,56 млрд создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчетность компании в понедельник, 2 апреля. В документе указано, что в балансе по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

"Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность Газпрома за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году – 880 млрд рублей", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе зампред правления Газпрома Андрей Круглов сообщил, что концерн отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты $2,6 млрд в адрес Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража.