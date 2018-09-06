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06.09.2018

"Газпром" удалил с сайта перечень дочерних компаний

Источник: Українські новини

С сайта  публичного акционерного общества "Газпром" в четверг, 6 сентября, исчез перечень дочерних и зависимых организаций. Ранее  в списке находилась 161 компания, в том числе банкроты и технические структуры. На данный момент страница с адресом subsidiaries сообщает что  "список подконтрольных ПАО “Газпром” организаций публикуется в Ежеквартальном отчете".

По решению Стокгольмского арбитражного суда от 28 февраля 2018  "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" более 4,63 млрд долларов  за недопоставленные объемы газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.  6 марта "Газпром" подал апелляцию, но уже 20  марта Украина наложила арест на все активы компании, находящиеся на территории страны и разекрнула в Европе кампанию по аресту активов "Газпрома".

30 августа Окружной суд Амстердама  наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции. В июне суд Лондона постановил заморозить все активы кампании в Великобритании. 

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины.

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