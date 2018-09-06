"Газпром" удалил с сайта перечень дочерних компаний
Источник: Українські новини
С сайта публичного акционерного общества "Газпром" в четверг, 6 сентября, исчез перечень дочерних и зависимых организаций. Ранее в списке находилась 161 компания, в том числе банкроты и технические структуры. На данный момент страница с адресом subsidiaries сообщает что "список подконтрольных ПАО “Газпром” организаций публикуется в Ежеквартальном отчете".
30 августа Окружной суд Амстердама наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции. В июне суд Лондона постановил заморозить все активы кампании в Великобритании.
Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины.