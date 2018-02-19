Газпром увеличил транзит газа через Украину

Источник: Корреспондент.net

Российский газовый монополист Газпром с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.

Так, 1 февраля газ через территорию нашей страны транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.