Газпром заявил о рекордной за пять лет прибыли

Отмечается, что это максимальный результат за последние пять лет (в 2013 году прибыль была 466,6 млрд руб.). Убыток за период с января по сентябрь составил 9,2 млрд руб.

Величина прироста стоимости активов компании за квартал равна размеру чистой прибыли, утверждает издание.

По данным СПАРК-Интерфакс, стоимость активов Газпрома выросла с 10,418 трлн руб. в июне до 10,529 трлн руб. в сентябре. Соответственно, чистая прибыль в третьем квартале составила 111 млрд руб. Таким образом за девять месяцев компания заработала 395 млрд руб.

В первом полугодии 2018 года чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 1,7 раза, до 630,8 млрд руб. Этот показатель на 249,4 млрд руб. больше чистой прибыли, которую компания получила за аналогичный период прошлого года.