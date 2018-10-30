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30.10.2018

Газпром заявил о рекордной за пять лет прибыли

Источник: Корреспондент.net

Российский Газпром за девять месяцев 2018 года получил чистую прибыль в размере 395 млрд рублей, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что это максимальный результат за последние пять лет (в 2013 году прибыль была 466,6 млрд руб.). Убыток за период с января по сентябрь составил 9,2 млрд руб.

Величина прироста стоимости активов компании за квартал равна размеру чистой прибыли, утверждает издание.

По данным СПАРК-Интерфакс, стоимость активов Газпрома выросла с 10,418 трлн руб. в июне до 10,529 трлн руб. в сентябре. Соответственно, чистая прибыль в третьем квартале составила 111 млрд руб. Таким образом за девять месяцев компания заработала 395 млрд руб.

В первом полугодии 2018 года чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 1,7 раза, до 630,8 млрд руб. Этот показатель на 249,4 млрд руб. больше чистой прибыли, которую компания получила за аналогичный период прошлого года.

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