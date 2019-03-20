ГБР открыло дело на Луценко - адвокат

Источник: Корреспондент.net

Госбюро расследований открыло уголовное дело на генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения информации о расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в среду, 20 марта, сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк", - сообщил он.

Адвокат напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования.

28 февраля Печерский райсуд Киева обязал бюро начать данное уголовное производство.