Генассамблея ООН: Порошенко призвал усилить санкции против России за попытки оккупировать Азовское море

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций призвал к усилению санкций против России за попытки "оккупировать Азовское море".

Об этом он сказал, выступая в ходе общих прений Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), передают Українські Новини.

"Отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко - Скрипалей, после Аллепо - Идлиба. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря", - заявил он.

Порошенко добавил, что построив "Крымский мост" Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и для иностранных судов.

"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные мероприятия", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что Россия создает экологические катастрофы не только в аннексированном ею Крыму, но и на Донбассе.