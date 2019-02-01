Генпрокуратура не будет обжаловать приговор Януковичу

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура не намерена обжаловать приговор, вынесенный Оболонским районным судом Киева бывшему Президенту Виктору Януковичу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Устраивает ли меня срок? Можно, конечно, поспорить, потому что мы просили 15 лет. Но я как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться на следующем деле, потому что мы закончили досудебное расследование по виновным в расстрелах на Майдане", - сказал он.

Луценко также выразил сомнение, что Россия выдаст Януковича Украине.