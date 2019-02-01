01.02.2019
Генпрокуратура не будет обжаловать приговор Януковичу
Источник: Українські новини
Генеральная прокуратура не намерена обжаловать приговор, вынесенный Оболонским районным судом Киева бывшему Президенту Виктору Януковичу.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Устраивает ли меня срок? Можно, конечно, поспорить, потому что мы просили 15 лет. Но я как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться на следующем деле, потому что мы закончили досудебное расследование по виновным в расстрелах на Майдане", - сказал он.
Луценко также выразил сомнение, что Россия выдаст Януковича Украине.
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