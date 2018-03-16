Генпрокуратура обыскивает офисы Новой почты

Источник: Корреспондент.net

Представители Генеральной прокуратуры в пятницу, 16 марта, проводят обыски в офисах Новой почты. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков в Новой почте. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО Новая Почта в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - сообщила она.