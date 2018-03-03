Генпрокуратура провела обыски дома у издателя, книги которой рекомендовал Луценко

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура Украины провела обыск у издателя Анетты Антоненко, которую подозревают в участии в преступной схеме "пополнение библиотечных фондов" программы Министерства культуры.

Об этом Анетта Антоненко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Таким образом констатирую, что в мой частный дом вошли представители Генпрокуратуры и у меня (физического лица) собственно забрали личные вещи - а именно два ноутбука, авторские соглашения (оригиналы). И это, если вчитаться в бумажку внимательно, только у свидетеля. Таким образом представители злостно нарушили свой же закон. Зачем вся эта потеха мне не понятна. Ведь все документы были поданы на конкурс, копии которых есть в Минкульте, все документы неоднократно проверялись", - написала она.

Также она отметила, что обыски проводились из-за 3 книг, которые попали в список государственных закупок для пополнения фондов библиотек.

Отметим, в список Минкультуры попали такие книги "Издательства Анетты Антоненко": Альенде И. "Японский любовник", Сосьете Ж. "Шел дождь птицами" и Дереш Л. "Опустошение".

При этом, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко лично рекомендовал одну из этих книг на своей странице в Facebook.