28.09.2018
Генпрокуратура вернула представление на Мосийчука
Источник: Корреспондент.net
Генпрокурор Юрий Луценко вернул представление о снятии неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает LIGA.net.
Она сказала, что Луценко подписал подготовленные юридическим отделом документы по возврату представления сегодня, 28 сентября.
"Документы передали "сырые", с некоторыми недостатками. Представлять их предстоит генпрокурору в Раде, и чтобы все прошло нормально, пакет документов вернули на доработку", - уточнила Сарган.
Она добавила, что юридический отдел ГПУ проверяет каждое представление.
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