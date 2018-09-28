Генпрокуратура вернула представление на Мосийчука

Она сказала, что Луценко подписал подготовленные юридическим отделом документы по возврату представления сегодня, 28 сентября.

"Документы передали "сырые", с некоторыми недостатками. Представлять их предстоит генпрокурору в Раде, и чтобы все прошло нормально, пакет документов вернули на доработку", - уточнила Сарган.

Она добавила, что юридический отдел ГПУ проверяет каждое представление.