Генпрокуратура закроет дело против Захарченко, - Луценко

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура Украины закроет уголовное производство против убитого лидера боевиков ОРДО Александра Захарченко.

"Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника", - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко подчеркнул, что не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении экс-лидера донецких боевиков.

"Человек, который замахнулся на свое государство, бросивший миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко", - добавил генпрокурор.