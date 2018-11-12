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12.11.2018

Генсек НАТО назвал новые российские ракеты угрозой стабильности

Источник: DW

Новая российская ракетная система SSC-8 представляет собой серьезную угрозу "стратегической стабильности евроатлантического региона", заявил генеральный секретарь  НАТО Йенс Столтенберг. "Эти ракеты мобильны. Их сложно обнаружить. Они способны нести ядерный заряд. И могут достичь европейских городов - например, Берлина", - добавил генсек Североатлантического альянса на конференции в Берлине в понедельник, 12 ноября.

Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8. 

Появление этих ракет ставит под сомнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и понижает порог ядерного конфликта, считает Столтенберг. Он призвал Москву обеспечить соблюдение договора и "вернуться к конструктивному диалогу" с Вашингтоном. Соединенные Штаты "в полной мере соблюдают свои обязательства" по соглашению, подчеркнул генсек НАТО.

Североатлантический альянс не намерен размещать больше ядерного оружия в Европе, отметил Столтенберг. "Но как альянс мы привержены безопасности всех союзников", - добавил он.

Трамп пригрозил выходом из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что Вашингтон может в скором времени выйти из договора о РСМД. Договор был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Вашингтон и НАТО считают, что SSC-8 попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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