Генсек НАТО пообещал Зеленскому поддержку Украины

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил лидера президентских выборов в Украине Владимира Зеленского с победой и пригласил в штаб-квартиру Альянса.

"Только что поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал Столтенберг.

Глава НАТО сообщил, что заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

"НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", - отметил Столтенберг.