Генсек НАТО призывает РФ и Украину к сдержанности в керченском кризисе

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Россию к сдержанности в конфликте вокруг Керченского пролива. "Сейчас важно, чтобы все стороны действовали осторожно и работали над деэскалацией ситуации", - заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 1 декабря, в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Таким образом, генсек альянса косвенно ответил отказом на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который недавно призвал страны альянса направить в Черное и Азовское моря военные корабли, отмечает Welt am Sonntag. Вместе с тем Столтенберг призвал Россию предоставить Украине беспрепятственный доступ к ее портам в Азовском море и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

"Применению военной силы в отношении украинских моряков и кораблей нет оправдания", - отметил генсек НАТО и призвал Москву "незамедлительно" освободить их. По его словам, недавно вспыхнувший конфликт в Керченском проливе заставляет вспомнить о войне, охватившей Украину четыре года назад - после того, как Россия незаконно аннексировала Крым и начала отправлять в Донбасс военных и вооружения.

НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты

Генсек НАТО также заявил, что из-за спора с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты. "В то же время мы не можем смириться с тем, что Россия безнаказанно нарушает соглашения о контроле над вооружениями", - продолжил Столтенберг. Он вновь обвинил РФ в том, что она на протяжении нескольких лет тестировала и разрабатывала ракетную систему SSC-8, которая, по мнению НАТО, в частности США, подпадает под действие ДРСМД. Москва эти обвинения отвергает.