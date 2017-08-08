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08.08.2017

Генсек ООН: Венесуэле в "критический момент истории" необходим диалог, основанный на компромиссе

Источник: 112.ua

Венесуэле в "критический момент истории" необходим диалог, основанный на компромиссе. Об этом сказано в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает пресс-центр ООН. 

В заявлении сказано, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно следит за развитием событий в Венесуэле. Он обеспокоен тем, что дальнейшая эскалация напряженности может осложнить поиск мирного пути решения проблем, стоящих перед страной.

В заявлении Гутерреша сказано о его убеждении в том, что кризис в Венесуэле нельзя преодолеть с помощью односторонних мер – он требует политического решения, основанного на диалоге и компромиссе. В этот "критический момент истории страны" он (генсек ООН, - ред.) призывает всех ее жителей приложить максимум усилий для снижения напряженности и способствовать налаживанию политического диалога. 

Между тем, из Управления ООН по правам человека во вторник сообщают о массовых нарушениях прав человека в Венесуэле. Отмечено, что эксперты Управления не смогли попасть в Венесуэлу, поскольку власти этой страны не ответили на запрос ООН. Правозащитники готовили свой отчет, находясь в соседних странах. Полная версия их доклада будет опубликована в конце августа. Пока что правозащитники отмечают, что власти в Венесуэле широко применяют силу для подавления акций протеста.

"Очевидцы рассказывают о том, что силы безопасности без предупреждения применяют против участников антиправительственных демонстраций слезоточивый газ и дробь", - заявила представительница Управления Равина Шамдасани.

Некоторые группы демонстрантов также прибегают к насилию, нападая на сотрудников службы безопасности, говорится в отчете. "Отдельные демонстранты прибегают к насилию. Власти должны реагировать на эти протесты в соответствии с международным правом в области прав человека. Отдельные случаи проявления насилия требуют реакции властей, однако действия небольшой группы людей не должны приводить к подавлению всего протестного движения", - сказано в отчете.  

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