Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне

Генсек ООН отметил, что хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности. Крайне нестабильная ситуация в ближневосточном регионе рискует усугубиться и спровоцировать серьезные региональные и глобальные последствия, предостерег генсек ООН.

"Войны чужими руками"

"В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций", - пояснил Гутерриш.

Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря. Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.