Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне
Источник: DW
Мир вернулся в эпоху холодной войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Механизмов, которые раньше сдерживали эскалацию напряженности между США и СССР, "по всей видимости, больше нет", - заявил Гутерриш, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам международной безопасности, в пятницу, 13 апреля.
"Войны чужими руками"
"В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций", - пояснил Гутерриш.
Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря. Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.