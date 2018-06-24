Генсек Совета Европы попросит освободить Сенцова

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии, сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - отметил Гольтген, напомнив, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, что 20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. В ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призвал российскую сторону освободить Сенцова.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.