Генштаб ВСУ: Общей мобилизации не будет
Источник: Корреспондент.net
В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в связи с введением военного положения общей мобилизации не будет. Об этом сообщил заместитель начальника генштаба Родион Тимошенко на брифинге в среду, 28 ноября.
Замначальника генштаба пояснил, что их не будут призывать по мобилизации, а проведут сборы. "Они не статут военнослужащими", - добавил он.
Тимошенко также сообщил, что за время, проведенное на сборах, резервисты получат денежную компенсацию от 3 до 5 тысяч гривен, в зависимости от должности. Для доукомплектования стратегического резерва могут быть использованы резервисты второй очереди.
Ранее сообщалось, что жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть.