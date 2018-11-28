Генштаб ВСУ: Общей мобилизации не будет

Тимошенко подчеркнул, что пока работа будет вестись только с резервистами. Это резерв первой очереди, резервисты возрастом до сорока лет.

Замначальника генштаба пояснил, что их не будут призывать по мобилизации, а проведут сборы. "Они не статут военнослужащими", - добавил он.

Тимошенко также сообщил, что за время, проведенное на сборах, резервисты получат денежную компенсацию от 3 до 5 тысяч гривен, в зависимости от должности. Для доукомплектования стратегического резерва могут быть использованы резервисты второй очереди.

Ранее сообщалось, что жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть.