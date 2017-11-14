Геращенко назвала неприемлимыми предложения России охранять миротворцев на Донбассе

Источник: 112.ua

Предложения России по "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемы. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Гибридные предложение РФ о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемы. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы", - отметила она.

Она добавила, что украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров - членов ООН и Совета Европы.

"Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства. Следствием российской вооруженной агрессии является более 10 тыс. погибших украинцев, больше 20 тыс. раненых", - написала Геращенко.

По ее информации, растет число заложников - пока 157 украинцев незаконно удерживаются в неволе в ОРДЛО, десятки - в РФ. Кроме того, в течение 14 месяцев нет прогресса в вопросе освобождения пленников.