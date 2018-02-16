Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Баранова и Одинцова на арестованных в РФ украинцев

Источник: Українські новини

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова на арестованных в России украинцев.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"На днях в СМИ появились заявления людей, которые не обладают деталями сложного переговорного процесса по освобождению заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля, что, мол, двух предателей из Крыма, граждан О. и Б., которым недавно были вынесены приговоры украинским судом, передадут в обмен на наших двух Героев, содержащихся в российских тюрьмах. Подобные заявления, к сожалению, оторваны от реальных тяжелых переговоров и глубоко отрицательно влияют на процесс и могут иметь катастрофические последствия", - написала Геращенко.

Она также напомнила, что Президент Петр Порошенко, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, подчеркнул, что сейчас не время называть фамилию и даты, чтобы не навредить процессу.

Защита осужденных российских военнослужащих Баранова и Одинцова заявляет, что в ближайшее время они с высокой долей вероятности будут обменяны на арестованных в России украинцев.