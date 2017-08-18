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18.08.2017

Германия дала Киеву €280 тысяч на обучение чиновников

Источник: КорреспонденТ.net

Немецкая правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Министерства экономического развития и сотрудничества Германии выделила Киеву 280 тысяч евро для реализации проекта Kyiv Smart City 2020 – трансформации Киева в "умный" город. 

В рамках концепции Kyiv Smart City 2020 около 200 государственных служащих, журналистов и представителей общественности пройдут квалифицированное обучение для компетентного пользования порталом Открытый бюджет.

Сообщается, что возможности этого портала будут способствовать получению информации о распределении бюджетных ассигнований и исполнении бюджета отдельными его распорядителями с их позиционированием на карте Киева.

Также он предоставит доступ к информации о доходах, полученных от сдачи в аренду или других способов использования муниципальной собственности.

Все это позволит лучше бороться с коррупцией и создавать условия для прозрачности управления бюджетными средствами Киева, а также повысит кадровый потенциал сотрудников муниципалитета.

Завершение реализации всех мероприятий запланировано на начало 2018 года.

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