Германия и Франция предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса

Источник: DW

Берлин и Париж предложили пакет из десяти гуманитарных мер для Донбасса. Об этом сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ на конференции "Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта", прошедшей в Брюсселе в среду, 28 февраля, сообщает корреспондент DW.

"На данный момент электоральный контекст в России не способствует достижению значительного прогресса в "нормандском формате". Тем не менее, мы пытаемся достичь прогресса в ряде ключевых вопросов", - отметила Бернэ. "Потому мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных мер и социоэкономических мер", - сообщила она.

Что включает в себя пакет?

Представитель внешнеполитического ведомства Франции в разговоре с DW подчеркнула, что предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса, и поэтому она не может раскрывать все детали плана.

Пакет включает некоторые из элементов минского соглашения. В частности, это освобождение и обмен пленных - в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также

Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Крестабеспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом. Среди предложений также открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения. Сейчас таких пунктов лишь пять, и передвижение через них существенно усложнено. Еще одна мера - гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.

Другой пункт - защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды. Также Франция и Германия поддерживают создание общего механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших лиц. Кроме гуманитарных аспектов, пакет включает в себя и экономические меры, в частности снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях.

"Принятие этого пакета может быть достигнуто быстро, если будет проявлена достаточная политическая воля... Франция и Германия продвигают это принятие. И мы надеемся, что период незадолго до и точно после 18 марта (день выборов президента РФ. - Ред.) предоставит возможность сделать это", - сказала представитель министерства иностранных дел Франции.