Германия и Китай подписали соглашения по технологиям будущего
Источник: DW
Германия и Китай демонстративно выступили за свободную торговлю и предостерегли от опасности протекционизма. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в Берлине в понедельник, 9 июля, на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном о заинтересованности в многосторонней торговой системе со отрытым и свободным доступом. Ее партнер по переговорам заявил о борьбе с "вновь расцветшими силами", выступающими за протекционизм в торговле.
Премьер Госсовета вместе с многочисленными министрами принял участие в пятых межправительственных германо-китайских консультациях. В ходе переговоров в Берлине было подписано 22 соглашения, прежде всего, в области технологий будущего. "Мы провели интенсивную работу", - указала Меркель, приведя в качестве примеров планируемого сотрудничества проекты по разработке автомобилей с автономным управлением и строительство в Тюрингии китайской фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей - первого предприятия подобного рода в Европе.
В числе других важных соглашений - решения о стратегической кооперации немецкого машиностроительного концерна Voith и китайской железнодорожной корпорации CRRC, производителя программного обеспечения для предприятий SAP и одним из крупнейших частных предприятий розничной торговли в Китае Suning Commerce Group, а также о разработке газовой турбины повышенной мощности между Siemens и китайской State Pover Investment.