Германия не будет увеличивать расходы на оборону

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп.

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что мир таким образом безопаснее не станет.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", - написал Маас в Twitter.