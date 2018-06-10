Германия обвиняет Трампа в подрыве доверия

Источник: Корреспондент.net

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от подписания итогового коммюнике саммита Большой семерки подрывает доверие, и в ответ Европа должна еще больше объединиться, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"На самом деле это не сюрприз, так было с климатическим соглашением и иранской сделкой ... Можно в считанные секунды уничтожить доверие с помощью 280 символов твиттер-сообщения", - цитирует Мааса Reuters.

Глава МИД Германии отметил, что для восстановления потерянного доверия потребуется гораздо больше времени.