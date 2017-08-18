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18.08.2017

Германия выделит €1 млн на помощь беженцам в Украине

Источник: КорреспонденТ.net

Германия предоставит 1 млн евро для поддержки гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

Отмечается, что поддержка осуществляется в рамках проекта Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, которые страдают от кризиса в Украине, и направлена на нужды населения, которое страдает от конфликта в восточной Украине.

По словам посла Эрнста Райхеля, таким действием Германия доказывает, что выступает за прекращение конфликта на Донбассе.

"Германия солидарно стоит на стороне Украины. Солидарность означает также, что мы должны прагматично и быстро помогать людям, которые остро нуждаются в нашей помощи", – сказал он.

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