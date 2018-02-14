Германия выделит на восстановление Ирака 350 млн долларов

Источник: DW

Мировое сообщество выделит на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. Соответствующие обязательства приняты на трехдневной международной конференции стран-доноров в Кувейте, завершившейся в среду, 14 февраля.

Наибольшие суммы выделят Турция (5 млрд долларов), США (более 3 млрд) и страны региона Персидского залива. Германия обещала 350 млн евро, Евросоюз - 400 млн евро. Общий объем согласованной помощи, однако, далек от того, который надеялся получить Ирак. Правительство в Багдаде заявляло, что для восстановления разрушенной инфраструктуры Ираку нужно около 88 млрд долларов, причем четверть этой суммы - в виде безотлагательной помощи.

Помощь от Германии

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) раскритиковал отсутствие подлинной международной солидарности в деле восстановления Ирака. "Мировое сообщество должно выступить сообща. Ненормально, когда лишь 10 стран обеспечивают 90 процентов всей помощи", - указал он.

Средства, выделяемые Германией, пойдут, в первую очередь, на гуманитарную помощь миллионам беженцев-детей, а также на восстановление школ, больниц и инфраструктуры для внутренних перемещенных лиц. Основная часть финансовой помощи будет направлена в город Мосул в северной части Ирака.