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12.01.2018

Германия выходит из политического кризиса

Источник: DW

Последний решающий раунд так называемых зондирующих переговоров консерваторов и социал-демократов длился более суток. Делегации Христианско-демократического cоюза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), Христианско-социального cоюза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) встретились в 8 утра еще в четверг, 11 января. Первое же сообщение о достижении ими компромисса появилось на ленте новостей только в эту пятницу, в 8:45. А к журналистам, прождавшим всю ночь в фойе штаб-квартиры СДПГ, лидеры трех партий вышли еще два часа спустя.

Но успешное завершение предварительных переговоров - даже не начало формирования нового коалиционного правительства Германии, где парламентские выборы состоялись еще 24 сентября прошлого года. Потенциальным участникам будущего коалиционного правительства предстоит взять еще не один рубеж.

Новое правительство будет только к Пасхе

Возобновление правительственного союза ХДС/ХСС и СДПГ непопулярно среди рядовых социал-демократов. Многие из них опасаются, что в повторных "объятиях" консервативного канцлера их партия рискует превратиться в маргинальную политическую силу.

Зная о таких настроениях, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz), заявивший было после выборов о переходе в оппозицию, решил на каждый новый этап формирования правительства получать санкцию однопартийцев. Итоги зондирующих консультаций будут 21 января обсуждаться на внеочередном съезде СДПГ.

Съезд же должен принять решение о том, имеет ли смысл начинать формальные коалиционные переговоры. А их итог, то есть, проект коалиционного договора консерваторов и социал-демократов с распределением министерских портфелей, в свою очередь, будет вынесен на всеобщее утверждение и рядовых членов СДПГ.

Только если в ходе почтового опроса большинство из почти полумиллиона немецких социал-демократов выскажется "за", Ангела Меркель будет снова избрана в бундестаге канцлером, а ее новое - уже четвертое по счету - правительство приступит к работе. Произойдет это ориентировочно только к Пасхе, то есть, к 1 апреля.

Единая Европа гарант процветания Германии

Зондирующие переговоры обычно призваны найти точки соприкосновения в программных установках участвующих в них партий и только наметить общие цели будущего правительства. Конкретные же планы, сроки и законодательные инициативы фиксируются позже - в коалиционном договоре.

 

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