ГФС не верит, что ЕС прекратил финансировать реконструкцию пунктов пропуска

Источник: Українські новини

Официального подтверждения о прекращении финансирования со стороны Евросоюза проектов модернизации контрольно-пропускных пунктов пока не было.

Об этом сообщается на официальном сайте ГФС.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе, ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", - сказано в заявлении.

"Стоит заметить, что в ноябре - декабре прошлого года ГФС было направлено финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС. Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - уточняют в ГФС.