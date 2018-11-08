ГФС требует от Нафтогаза "долю" с денег Газпрома

Компания сообщает, что получила налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) на 16,3 млрд грн ($0,6 млрд) в связи с выигранным спором.

"Нафтогаз возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании", – отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ему $4,63 млрд, из которых $3,87 млрд – компенсация потерь и убытков, а $0,76 млрд – проценты. Как отмечает компания, до 2016 года услугу по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за $0,9 млрд из присужденных $3,87 млрд. Однако ГФС сочла вусю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.

В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК – Укртрансгазу: около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн (суммарно около $0,15 млрд) за неправильно рассчитанные убытки, однако Укртрансгаз оспорил эти налоговые выводы в суде.