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04.08.2017

ГФС: В Украине незаконно находятся 52 тыс авто на иностранных номерах

Источник: КорреспонденТ.net

Государственная фискальная служба заявила, что по состоянию на 24 июля в Украине незаконно находилось более 52 тыс автомобилей на иностранных номерах. Об этом сообщила заместитель начальника Управления организации таможенного контроля Елена Мошинская.

Она отметили, что среди этих 52 тыс автомобилей 27,6 тыс ввезенны в режиме «транзит», а 24,6 тыс – для временного личного пользования.

"Значительное количество автомобилей с иностранной регистрацией сейчас находится в Украине с нарушением таможенных правил, а граждане, которые ими пользуются, – это нарушители. Причем нарушителями являются не только те граждане, которые ввезли транспортное средство и не выполнили свое обязательство по его вывозу или не оформили авто в свободное обращение, но и те, которые его приобрели", – сказала Мошинская.

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