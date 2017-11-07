ГФС возобновила проверку министра Данилюка

Источник: Корреспондент.net

Государственная фискальная служба в Киеве возобновила налоговую проверку министра финансов Александра Данилюка. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Проверку возобновили, несмотря на закрытие дела Генеральной прокуратурой и на несоответствие этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок", - написал Данилюк.

По его словам, налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу перед руководителем Фискальной службы обеспечить проведение расследования и отстранить причастных к данному нарушению.

Данилюк утверждает, что помимо старых, против него выдвинули новые обвинения.

"С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективными. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается, что я, в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен был еще кроме этого заплатить налоги в Украине", - добавил министр.

Напомним, Печерский районный суд Киева поручил сотрудникам ГФС провести проверку Данилюка на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства в период с 1998-2016 годов.

Генеральная прокуратура еще 4 июля 2017 года зарегистрировала уголовное производство по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов.