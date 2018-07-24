Гибель основательницы Femen: появились подробности

Источник: Корреспондент.net

Одна из основательниц женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже. Отмечается, что последний раз Шачко видели живой в пятницу.



"Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - рассказала Гуцол.

Она добавила, что сейчас уже связались с украинским посольством. Решается вопрос о похоронах Шачко.