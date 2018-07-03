Глава Еврокомиссии считает соглашение по мигрантам отвечающим законам ЕС

Источник: DW

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что соглашение по вопросам урегулирования вторичной миграции на немецко-австрийской границе, достигнутое между руководством Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), вероятно, не противоречит законодательству Евросоюза. Об этом он заявил во вторник, 3 июля, в Страсбурге. При этом политик уточнил, что еще не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС подробно изучить его.

Между тем федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с Юнкером отметил, что пока речь идет лишь о соглашении между двумя партиями и призвал немецкое правительство прояснить свою позицию. При этом он заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это естественно ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".