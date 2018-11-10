Глава Евросовета раскритиковал европейскую политику Трампа

Нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к объединенной Европе без особенного "энтузиазма", и это "мягко сформулировано", указал далее европейский лидер.

По его словам, в своих обвинениях в адрес Трампа он основывается на фактах, а не на пропаганде. В частности, Туск напомнил об участии американского президента в июньском саммите G7 в канадском Квебеке. Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита до сих пор всегда присутствовавший пассаж о том, что участники уважают порядок, базирующийся на принципах и ценностях "большой семерки", отметил глава Евросовета.