Глава Госрезерва отпущен под личное обязательство

Источник: Корреспондент.net

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственного агентства резерва (Госрезерв) Вадиму Мосийчуку, который подозревается в служебной халатности.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, применив к подозреваемому меру пресечения, однако не в виде ночного домашнего ареста с надеванием электронного браслета, а в виде личного обязательства", – сказала она.

Срок действия постановления – до 3 декабря 2018 года.

При этом суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей, а именно: воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и сдать документы для выезда за границу.

Максимец добавила, что на заседании суда сразу восемь народных депутатов изъявили желание взять Мосийчука на поруки.

"В течение пяти дней со дня получения полного текста решения прокуратура определится относительно его возможного обжалования", – отметила пресс-секретарь прокуратуры.