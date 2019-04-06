Глава Херсонской ОГА подал в отставку – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Отмечается, что чиновник не ответил на вопрос о причинах такого решения.

"Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться ее", – сказал председатель ОГА.

На вопрос о том, что он намерен делать после отставки, если президент примет ее, Гордеев ответил: "Буду делать все для победы здравого смысла".

Также пока неизвестно кто будет исполнять обязанности главы Херсонской ОГА в случае ухода Гордеева. Его пресс-секретарь Элеонора Гуськова отметила, что никаких официальных решений на этот счет на данный момент нет.

В свою очередь нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский опубликовал на своей странице в Facebok заявление Андрея Гордеева об отставке и его фотографию в момент написания этого документа.

"Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию", – говорится в заявлении.

"Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за президентом Украины", – написал Спиваковский.