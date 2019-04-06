Глава Херсонской ОГА подал в отставку – СМИ
Источник: Корреспондент.net
Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Отмечается, что чиновник не ответил на вопрос о причинах такого решения.
"Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться ее", – сказал председатель ОГА.
На вопрос о том, что он намерен делать после отставки, если президент примет ее, Гордеев ответил: "Буду делать все для победы здравого смысла".
Также пока неизвестно кто будет исполнять обязанности главы Херсонской ОГА в случае ухода Гордеева. Его пресс-секретарь Элеонора Гуськова отметила, что никаких официальных решений на этот счет на данный момент нет.
В свою очередь нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский опубликовал на своей странице в Facebok заявление Андрея Гордеева об отставке и его фотографию в момент написания этого документа.
"Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию", – говорится в заявлении.
"Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за президентом Украины", – написал Спиваковский.