Глава МИД ФРГ назвал основную тему переговоров по формированию правительства
Источник: DW
Вопрос будущего устройства Европы должен стать центральной темой консультаций о формировании коалиции между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом в воскресенье, 7 января, заявил министр иностранных дел и член партии СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в интервью телеканалу ARD. По мнению Габриэля, его однопартийцы "непременно" вынесут на переговоры тему дальнейшего европейского развития.
Сам Габриэль не входит в делегацию СДПГ, которая участвует в консультациях о формировании возможной коалиции с блоком ХДС/ХСС. Однако он призвал участников переговоров к "большей открытости" по отношению к реформам, выдвинутым Макроном. Также политик поддержал инициативу главы социал-демократов Мартина Шульца, который предложил до 2025 года преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы.