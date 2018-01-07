Глава МИД ФРГ назвал основную тему переговоров по формированию правительства

Источник: DW

Вопрос будущего устройства Европы должен стать центральной темой консультаций о формировании коалиции между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом в воскресенье, 7 января, заявил министр иностранных дел и член партии СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в интервью телеканалу ARD. По мнению Габриэля, его однопартийцы "непременно" вынесут на переговоры тему дальнейшего европейского развития.

Также глава МИД отметил, что коалиция, сформированная ХДС/ХСС и СДПГ в 2013 году, слишком много внимания уделяла внутриполитическим темам. Теперь, по мнению Габриэля, наступило время, когда Германия ответит на предложения по реформам, поступившие от французского президента Эмманюэля Макрона. Кроме того, следует делать больше инвестиций в "стабильность Европы", в частности, в образование, считает Зигмар Габриэль.