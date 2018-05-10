Глава МИД ФРГ пригласил коллег из "нормандской четверки" в Берлин

Источник: DW

Германия планирует организовать новую встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по мирному урегулированию на востоке Украины. "Мы хотим придать новую динамику минскому процессу", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг, 10 мая. Мас сообщил, что он пригласит коллег из стран "нормандской четверки" в Берлин, отметив, однако, что дата проведения такой встречи пока не согласована.

Германия планирует организовать новую встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по мирному урегулированию на востоке Украины. "Мы хотим придать новую динамику минскому процессу", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг, 10 мая. Мас сообщил, что он пригласит коллег из стран "нормандской четверки" в Берлин, отметив, однако, что дата проведения такой встречи пока не согласована.