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10.01.2018

Глава МИД ФРГ: Торговля газом - это бизнес, а не политика

Источник: DW

"Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений", - заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в среду, 10 января, на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Восточный комитет - это организация, представляющая интересы немецких компаний, ведущих дела на рынках восточноевропейских стран, в том числе России.

"Северный поток - 2" и украинский транзит

В непривычно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковалпланы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2". Глава МИД ФРГ считает ошибочным рассматривать поддержку Берлином этого проекта как действия, направленные на повышение зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

По словам Зигмара Габриэля, российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил. Вместе с тем Габриэль не исключает, что в дальнейшем Россия попытается эти правила изменить.

Министр иностранных дел ФРГ считает также, что такие газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам. "Я неоднократно говорил российской стороне, - заявил он, - что предпосылка "Северного потока - 2" - это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину". И в Москве, по его оценке, это понимают.

"Голубые каски" и санкции

Кроме того Габриэль коснулся темы санкций, введенных в отношении Москвы за аннексию украинского полуострова Крым и поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины.

Единственным путем урегулирования российско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно. Поего словам, только "сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения".

Если же Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", то есть, пояснил он, частично отменить европейские санкции. Утверждения, что сначала надо на 100 процентов реализовать минские договоренности и только потом отменять санкции, глава МИД ФРГ назвал "оторванными от жизни".

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